«Ролан Гаррос». Победы Медведева и Федеррера, поражение Блинковой

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Во второй день «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга у мужчин и женщин.

Мужчины

Янник Синнер (Италия, 18) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:1, 4:6, 6:7 (4:7), 7:5, 6:4

Итальянец Янник Синнер победил в пяти сетах Пьера-Юга Эрбер из Франция в первом круге Roland Garros. Встреча продлилась три с половиной часа

Эрбер подал навылет 13 раз, против 5 эйсов у Синнера. Француз допустил 12 ошибок на подача, 19-летний Янник ошибся четырежды.

Синнер во второй раз кряду обыграл соперника и в следующем круге встретиться с соотечественником Джанлукой Маджером, который победил немца Петера Гойовчика — 6:2, 3:6, 6:4, 7:5.

Джон Изнер (США, 31) — Сэм Куэрри (США) — 7:6 (7:2), 6:3, 6:4

Американец Джон Изнер в стартовом матче «Ролан Гаррос» выбил своего соотечественника Сэма Куэрри.

Встреча продолжалась час и 46 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу 34-й ракетки мира.

Изнер исполнил 22 подачи навыелт, джопустил 2 двойных ошибки и реализовал 2 ббрейк-пойнта из 3.

На счету Куэрри 9 эйсов и 3 двойных ошибки. Американец, занимающий 67 место в мировом рейтинге, не реализовал оба своих брейк-пойнта.

Во втором круге Изнер сыграет с сербом Филипом Краинович, который победил Максимилиана Мартерера (Германия, Q) — 6:4, 6:1, 7:6 (7:3)

Федерико Дельбонис (Аргентина) — Раду Албот (Молдавия) — 6:1, 2:6, 6:0, 6:1

Аргентинец Федерико Дельбонис в матче первого круга «РГ» обыграл за 2 часа и 5 минут молдаванина Раду Албота со счетом 6:1, 2:6, 6:0, 6:1.

На счету 51-й ракетки мира 1 эйс, 4 двойных ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Албот, занимающий 89 место в мировом рейтинге, не исполнил ни одной подачи навылет, но допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16.

Во втором круге Дельбонис сыграет с испанцем Пабло Андухаром.

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:3, 7:5

Российский теннисист Даниил Медведев удачно стартовал в турнире Открытого чемпионата Франции.

Медведев пробился во второй раунд благодаря победе над представителем Казахстана Александром Бубликом. Россиянин выиграл по сетам со счетом 6:3, 6:3, 7:5.

На счету россиянина семь подач навылет, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 15.

В активе Бублика восемь эйсов, восемь двойных ошибок и три брейка из девяти.

В следующем раунде Медведеву будет противостоять Томми Пол (США).

Николоз Басилашвили (Грузия, 28) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:3, 0:6, 6:2

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили успешно преодолел 1-й круг «Ролан Гаррос».

На старте Открытого чемпионата Франции Басилашвили, 28-й сеяный, встречался с сербом Душаном Лайовичем, занимающим 39-ю строчку в рейтинге ATP.

Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась победой Басилашвили в четырех сетах — 6:4, 6:3, 0:6, 6:2.

Во втором круге турнира Николоз сыграет с победителем матча Карлос Алькарас Гарсия (Испания) — Барнабе Сапата Миральес (Испания).

Томми Пол (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8

Американский теннисист Томми Пол пробился во второй раунд Roland Garros в мужском одиночном разряде.

В первом раунде он победил австралийца Кристофера О`Коннелла (6:2, 6:4, 4:6, 4:6, 10:8). Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты.

Пол совершил восемь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми.

О'Конелл шесть раз подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и взял четыре подачи оппонента из 18 попыток.

Следующим соперником американца станет россиянин Даниил Медведев.

Роджер Федерер (Швейцария, 8) — Денис Истомин (Узбекистан, Q) — 6:2, 6:4, 6:3

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в первом раунде «Ролан Гаррос» победил представителя Узбекистана Дениса Истомина — 6:2, 6:4, 6:3.

Матч продолжался один час и 35 минут. 8-я ракетка мира Федерер сделал восемь эйсов, избежав двойных ошибок, а также реализовал пять брейк-пойнтов из 13.

Истомин, занимающий 204-е место в рейтинге ATP, три раза подал навылет при четырех двойных ошибках.

В следующем раунде Федерер сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) — Артур Риндеркнех (Франция).

Женщины

Ига Свентек (Польша, 8) — Кая Юван (Словения) — 6:0, 7:5

Представительница Польши Ига Свентек вышла во второй круг Roland Garros. На старте соревнований она обыграла теннисистку из Словении Каю Юван в двух сетах.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

На счету её соперницы — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Свёнтек — действующая победительница турнира. Отметим, что сегодня, 31 мая, Свёнтек исполнилось 20 лет.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с Ребеккой Петерсон (Швеция), победившей американку Шелби Роджерс — 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 6:2.

Полона Херцог (Словения) — Кики Бертенс (Голландия, 16) — 6:1, 3:6, 6:4

Голландская теннисистка Кики Бертенс в стартовом раунде Roland Garros сенсационно проиграла словенке Полоне Херцог со счетом 1:6, 6:3, 4:6.

За чуть менее 2 часа матча 17-я ракетка мира ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала шесть брейков.

В свою очередь, 73-й номер рейтинга WTA Херцог оформила два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.

После этой победы Херцог счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу словенки.

В следующем круге турнира Херцог встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Армони Тан (Франция, WC) — Ализе Корне (Франция) — 6:4, 6:4

Француженка Армони Тан (№149 в мировом рейтинге) впервые вышла во второй круг на «Большом Шлеме».

В матче перового круга она за час и 35 минут победила свою соотвечественницу, 65-ю ракетку мира, Ализе Корне со счетом 6:4, 6:4.

Тан исполнила одну подачу навыелт, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету Корне 3 двойных ошибки и 5 реализованных брейков из 6.

Для Тан это третья победа в матчах против теннисисток из Топ-100. ВО втором круге она сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Маркета Вондроушова (Чехия, 20) — Кайя Канепи (Эстония) — 4:6, 6:3, 6:0

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в стртовом матче «Ролан Гаррос» выбила эстонку Кайю Канепи.

Встреча продолжалась полтора часа и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу 21-й ракетки мира.

Вондроушова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13.

На счету Канпе, занимающей 66 строчку рейтинга WTA, 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных броейка из 6.

Во втором круге Маркета Вондроушова сыграет с француженкой Армори Тан.

Хэйли Баптист (США, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:4

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, уступив американке Хейли Баптист.

Блинкова проиграла 203 ракетке мира со счетом 1:6, 4:6.

Баптист, преодолевшая квалификацию, сделала пять эйсов при трех двойных ошибках, а также выиграла четыре гейма на подаче соперницы при семи брейк-пойнтах.

Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1.

Соперницей Баптист в следующем раунде «Ролан Гаррос» станет победительница пары Софья Кенин (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Тамара Зиданшек (Словения) — Бьянка Андрееску (Канада, 6) — 6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не смогла выйти во второй раунд Roland Garros в женском одиночном разряде.

В первом круге ее победила представительница Словении Тамара Зиданшек (6:7 (1:7), 7:6 (7:2), 9:7).

Матч продолжался три часа и 23 минуты. Следующей соперницей Зиданшек станет американка Мэдисон Бренгл, которая взяла верх над Марией Камилой Осорио Серрано (Колумбия, Q) — 7:5, 6:4.

Каролин Гарсия (Франция) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:1

Француженка Каролин Гарсия в стартовом матче «Ролан Гаррос» одолела за час и 7 минут немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:1.

Гарсия исполнила одну подачу навыелт, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 4 брейк пойнта из 7. На счету Зигемунд 2 эйса, 6 двойных ошибок. немка не реализовала свой единственый брейк.

Во втором круге Каролин Гарсия сыграет со словенкой Полоной Херцог.

Элизе Мертенс (Бельгия) — Шторм Сандерс (Австралия) — 6:4, 6:1

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс обыграла Шторм Сандерс из Австралии на старте Roland Garros.

15-я ракетка мира справилась с 161-м номером рейтинга WTA за 2 сета — 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час и 24 минуты.

Мертенс оформила 1 эйс и 5 раз ошиблась на подаче, реализовав 6 шансов на брейк из 14. Сандерс допустила 7 «двойных», ни разу не подав навылет.

В следующем круге Элизе сыграет с представительницей Казахстана Зариной Дияс, которая победила Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:4, 7:5

Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:0, 6:3

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла аргентинку Надю Подороску (6:0, 6:3) в матче первого раунда «РГ».

11 ракетка мира Бенчич не испонила ни одной подачи навылет, допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

На счету занимающей 42-е место в мировом рейтинге аргентинки 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде швейцарка сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Мисаки Дои (Япония).