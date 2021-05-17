Серена Уильяс выиграла первый матч с февраля

Серена Уильямс Фото: globallookpress.com
В поединке первого раунда первая ракетка соревнований обыграла итальянку Лизу Пигато со счетом 6:3, 6:2.
Для Серены эта победа стала первой с середины февраля, когда в четвертьфинале Australian Open она выиграла у румынки Симоны Халеп.
Встреча с Пигато продлилась 1 час 8 минут. Уильямс 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 9. На счету итальянки ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.
В следующем круге Серена сразится с чешкой Катержиной Синяковой.