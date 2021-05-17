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    Серена Уильяс выиграла первый матч с февраля

    Теннис WTA Серена Уильямс Прогнозы на теннис
    Американская теннисистка Серена Уильямс успешно стартовала на турнире в Парме.

    Серена Уильямс
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    Серена Уильямс

    В поединке первого раунда первая ракетка соревнований обыграла итальянку Лизу Пигато со счетом 6:3, 6:2.

    Для Серены эта победа стала первой с середины февраля, когда в четвертьфинале Australian Open она выиграла у румынки Симоны Халеп.

    Встреча с Пигато продлилась 1 час 8 минут. Уильямс 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 9. На счету итальянки ни одного эйса, 3 невынужденные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.

    В следующем круге Серена сразится с чешкой Катержиной Синяковой.

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