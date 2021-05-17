Вторая ракетка России не выступит на турнире в Белграде

Анастасия Павлюченкова Фото: globallookpress.com
Для россиянки это уже второе подряд снятие с соревнований. На прошлой неделе она отказалась от участия в турнире в Риме из-за травмы живота.
«Я должна объявить, что снялась с турнира в Белграде. Здесь прекрасные условия, а персонал соревнований отлично принимает участников.
Обидно, но моему телу все еще нужно время на восстановление и лечение, чтобы я смогла выздороветь и быть готовой к Открытом чемпионату Франции», — написала Павлюченкова.
«Ролан Гаррос» пройдет с 30 мая по 12 июня.