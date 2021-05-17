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    Вторая ракетка России не выступит на турнире в Белграде

    Теннис Анастасия Павлюченкова WTA Прогнозы на теннис
    Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова на своей странице в Twitter сообщила, что не сыграет на турнире в Белграде, который проходит с 16 по 22 мая.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Для россиянки это уже второе подряд снятие с соревнований. На прошлой неделе она отказалась от участия в турнире в Риме из-за травмы живота.

    «Я должна объявить, что снялась с турнира в Белграде. Здесь прекрасные условия, а персонал соревнований отлично принимает участников.

    Обидно, но моему телу все еще нужно время на восстановление и лечение, чтобы я смогла выздороветь и быть готовой к Открытом чемпионату Франции», — написала Павлюченкова.

    «Ролан Гаррос» пройдет с 30 мая по 12 июня.

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