Вторая ракетка России не выступит на турнире в Белграде

Вторая ракетка Россиина своей странице в Twitter сообщила, что не сыграет на турнире в Белграде, который проходит с 16 по 22 мая.

Для россиянки это уже второе подряд снятие с соревнований. На прошлой неделе она отказалась от участия в турнире в Риме из-за травмы живота.

«Я должна объявить, что снялась с турнира в Белграде. Здесь прекрасные условия, а персонал соревнований отлично принимает участников.

Обидно, но моему телу все еще нужно время на восстановление и лечение, чтобы я смогла выздороветь и быть готовой к Открытом чемпионату Франции», — написала Павлюченкова.

«Ролан Гаррос» пройдет с 30 мая по 12 июня.