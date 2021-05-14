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    Опелка вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

    Теннис Райлли Опелка ATP Прогнозы на теннис
    Американец Рейлли Опелка стал первым полуфиналистом на турнире серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет 2,6 миллиона евро.

    Рейлли Опелка
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    Рейлли Опелка

    В четвертьфинале 47-я ракетка мира выиграл в двух сетах у аргентинца Федерико Дельбониса — 7:5, 7:6 (7:2).

    Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.

    Рейлли за это время, как и в матче против Аслана Карацева в третьем круге, выполнил 18 эйсов — по 9 в каждом сете. Кроме того, 23-летний американец не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов.

    В 1/2 финала Опелка сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Рафаэль Надаль (Испания).

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