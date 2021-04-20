Потапова не пустила Павлюченкову во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисисткапробилась во второй круг турнира в Стамбуле.

В своем стартовом поединке россиянка обыграла свою соотечественницу Анастасию Павлюченкову со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4.

Теннисистки провели на корте больше двух часов. Потапова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 11 из 18 брейк-поинтов.

На счету Павлюченковой 2 эйса, 15 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-поинтов из 17.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) — Сорана Кырстя (Румыния).