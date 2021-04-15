Тим снялся с турнира в Белграде

Доминик Тим Фото: globallookpress.com
Четвертый номер мирового рейтинга пожаловался на проблемы с коленом.
«2021 год просто не хочет начинаться. К сожалению, мне придется отменить свой старт на турнире на следующей неделе в Белграде, родном городе Новака Джоковича.
У меня болит колено, я обратился к врачу. Это небольшая проблема, но мне нужно о нем позаботиться.
Я определенно не в форме, чтобы играть на следующей неделе. Мне очень жаль, потому что я очень ждал этого турнира. Надеюсь, что в 2022 году смогу сыграть в Белграде», — цитирует Тима его официальный сайт.
Ожидается, что Тим вернется в строй к старту турнира серии «Мастерс» в Мадриде.