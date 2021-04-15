Тим снялся с турнира в Белграде

Австрийский теннисистне выступит на турнире в Белграде, который пройдет с 19 по 25 апреля.

Четвертый номер мирового рейтинга пожаловался на проблемы с коленом.

«2021 год просто не хочет начинаться. К сожалению, мне придется отменить свой старт на турнире на следующей неделе в Белграде, родном городе Новака Джоковича.

У меня болит колено, я обратился к врачу. Это небольшая проблема, но мне нужно о нем позаботиться.

Я определенно не в форме, чтобы играть на следующей неделе. Мне очень жаль, потому что я очень ждал этого турнира. Надеюсь, что в 2022 году смогу сыграть в Белграде», — цитирует Тима его официальный сайт.

Ожидается, что Тим вернется в строй к старту турнира серии «Мастерс» в Мадриде.