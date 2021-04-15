Рублев — о матче с Надалем: Меня ждет хорошая проверка

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Россиянин вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монако, обыграв в трех сетах испанца Роберто Баутисту-Агута.
«Если честно, я не сильно рад предстоящей встрече с Рафой. Он невероятно силен на грунте. Впрочем, это станет для меня хорошей проверкой.
На самом деле, я уже выполнил задачу-минимум, так что никакого давления испытывать не буду.
Постараюсь почаще атаковать, и посмотрим, что из этого получится», — передает слова Рублева пресс-служба ATP.
Встреча теннисистов состоится завтра 16 апреля. Теннисисты дважды играли между собой, и в обоих матчах победа оставалась за испанцем.