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    Рублев — о матче с Надалем: Меня ждет хорошая проверка

    Теннис Андрей Рублёв Роберто Баутиста-Агут Рафаэль Надаль ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Рафаэлем Надалем на турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Россиянин вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монако, обыграв в трех сетах испанца Роберто Баутисту-Агута.

    «Если честно, я не сильно рад предстоящей встрече с Рафой. Он невероятно силен на грунте. Впрочем, это станет для меня хорошей проверкой.

    На самом деле, я уже выполнил задачу-минимум, так что никакого давления испытывать не буду.

    Постараюсь почаще атаковать, и посмотрим, что из этого получится», — передает слова Рублева пресс-служба ATP.

    Встреча теннисистов состоится завтра 16 апреля. Теннисисты дважды играли между собой, и в обоих матчах победа оставалась за испанцем.

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