Кудерметова победила Нару и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Россиянкапробилась в 1/4 финала турнира Volvo Car Open в американском Чарльстоне, призовой фонд которого превышает полмиллиона долларов.

Во третьем раунде российская теннисистка за час и 12 минут переиграла представительницу Японии Куруми Нару со счетом 6:0, 6:3.

Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

Японка ни разу не выполняла эйс, четыре раза ошибалась на подаче и не воспользовалась ни одной из двух попыток для взятия чужой подачи.

За выход в полуфинал турнира Кудерметова поборется с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Айла Томлянович (Австралия).