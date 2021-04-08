Кудерметова победила Нару и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
Во третьем раунде российская теннисистка за час и 12 минут переиграла представительницу Японии Куруми Нару со счетом 6:0, 6:3.
Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.
Японка ни разу не выполняла эйс, четыре раза ошибалась на подаче и не воспользовалась ни одной из двух попыток для взятия чужой подачи.
За выход в полуфинал турнира Кудерметова поборется с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Айла Томлянович (Австралия).