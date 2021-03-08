Представлен обновленный рейтинг ATP

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    Представлен обновленный рейтинг таблицы ATP по состоянию на 8 марта. Главным изменением является выход Стефаноса Циципаса на 5 место.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Рейтинг АТР от 8 марта:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850
    3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 735
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9 125
    5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 660
    6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5019
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480
    21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2 290…
    45 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1 382.

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