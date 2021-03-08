Представлен обновленный рейтинг ATP

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Рейтинг АТР от 8 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 735
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9 125
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 660
6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5019
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480
… 21 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2 290…
45 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1 382.