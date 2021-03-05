Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира в Роттердаме

Россиянинне смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в голландском Роттердаме.

В четвертьфинальном матче российский теннисист за 2 часа и 44 минуты переиграл в трехсетовом поединке второго сеяного грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 5:7.

Хачанов один раз подал навылет, ни разу не ошибся на своих подачах и четыре раза забрал подачу соперника из девяти попыток.

Теннисист из Греции, реализовал пять брейк-пойнтов из девяти, сделал пять эйсов и допустил три двойные ошибки.

Следующим соперником Циципаса станет победитель в паре Андрей Рублев (Россия) — Жереми Шарди (Франция).