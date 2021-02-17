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    Медведев в трех сетах обыграл Рублева и вышел в полуфинал АО

    Теннис Australian Open ATP Андрей Рублёв Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв в 1/4 финала соотечественника Андрея Рублева со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.Даниил 14 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Андрея 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

    Отметим, что Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.

    В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания).

    В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

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