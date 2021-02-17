Медведев в трех сетах обыграл Рублева и вышел в полуфинал АО

Российский теннисиствышел в полуфинал Australian Open, обыграв в 1/4 финала соотечественникасо счетом 7:5, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.Даниил 14 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Андрея 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Отметим, что Медведев впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open.

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания).

В другом полуфинале еще один россиянин Аслан Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.