Карацев прокомментировал свой выход в полуфинал Australian Open

Российский теннисистпрокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Невероятные чувства, я впервые на турнире Большого шлема — и в полуфинале. Проблемы Димитрова со спиной? Вначале мне показалось, что Григор был быстрее, был в хорошем состоянии. Просто я потом заиграл в полную силу, и тогда все это случилось. Жары как-то особо не почувствовал.

Даже не думал, кто будет моим следующим соперником. Я к каждому матчу подходил ответственно и не заглядывал далеко вперед», — сказал Карацев в эфире «Евроспорта».

В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).