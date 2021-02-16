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    Карацев прокомментировал свой выход в полуфинал Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Григор Димитров Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В четвертьфинале он обыграл болгарина Григора Димитрова 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

    «Невероятные чувства, я впервые на турнире Большого шлема — и в полуфинале. Проблемы Димитрова со спиной? Вначале мне показалось, что Григор был быстрее, был в хорошем состоянии. Просто я потом заиграл в полную силу, и тогда все это случилось. Жары как-то особо не почувствовал.

    Даже не думал, кто будет моим следующим соперником. Я к каждому матчу подходил ответственно и не заглядывал далеко вперед», — сказал Карацев в эфире «Евроспорта».

  • Карацев обыграл Димитрова и пробился в полуфинал АО
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    • В полуфинале Карацев встретится с победителем во встрече Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

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