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    Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open

    Теннис Australian Open WTA Дарья Касаткина Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в третий круг Australian Open-2021.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Во втором раунде она уступила седьмой сеяной белоруске Арине Соболенко — 6:7 (5:7), 3:6.

    Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Соболенку 7 эйсов, 6 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта.

    В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) — Энн Ли (США).

    А вот россиянка Анастасия Потапова продолжает успешное выступление на турнире. Россиянка в двух партиях обыграла венгерку Тимея Бабош.

    Для победы россиянке потребовалось провести на корте 1 час 18 минут, за которые она взяла четыре гейма на подаче соперницы.

    Следующей соперницей Потаповой станет американка Серена Уильямс.

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