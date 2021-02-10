Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open

Российская теннисисткане смогла пробиться в третий круг Australian Open-2021.

Во втором раунде она уступила седьмой сеяной белоруске Арине Соболенко — 6:7 (5:7), 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Соболенку 7 эйсов, 6 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) — Энн Ли (США).

А вот россиянка Анастасия Потапова продолжает успешное выступление на турнире. Россиянка в двух партиях обыграла венгерку Тимея Бабош.

Для победы россиянке потребовалось провести на корте 1 час 18 минут, за которые она взяла четыре гейма на подаче соперницы.

Следующей соперницей Потаповой станет американка Серена Уильямс.