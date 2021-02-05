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    Состоялась жеребьевка Australian Open

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    В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона — Australian Open.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира сыграет против третьей ракетки мира Наоми Осаки. Еще одна представительница России Екатерина Александрова, которая получила 29-й номер посева, на старте будет противостоять итальянке Мартине Тревишан.

    Светлана Кузнецова сыграет против чешки Барборы Стрицовой, Маргарита Гаспарян — против испанки Гарбиньи Мугурусы, Дарья Касаткина — против британки Кэти Бултер, Валерия Савиных будет противостоять француженке Ализе Корне, Анастасия Потапова — американке Элисон Риске, Вера Звонарева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

    Веронике Кудерметовой в первом круге досталась украинка Марта Костюк, и в российском противостоянии сыграют Варвара Грачева и Анна Блинкова.

    Россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев — с немцем Янником Ханфманом, Карен Хачанов — с австралийцем Александаром Вукичем, Аслан Карацев — с итальянцем Джанлукой Маджером, Роман Сафиуллин — с Ильей Ивашко из Белоруссии.

    Турнир пройдет 8–21 февраля.

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