Состоялась жеребьевка Australian Open

В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона — Australian Open.

Россиянка Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира сыграет против третьей ракетки мира Наоми Осаки. Еще одна представительница России Екатерина Александрова, которая получила 29-й номер посева, на старте будет противостоять итальянке Мартине Тревишан.

Светлана Кузнецова сыграет против чешки Барборы Стрицовой, Маргарита Гаспарян — против испанки Гарбиньи Мугурусы, Дарья Касаткина — против британки Кэти Бултер, Валерия Савиных будет противостоять француженке Ализе Корне, Анастасия Потапова — американке Элисон Риске, Вера Звонарева сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Веронике Кудерметовой в первом круге досталась украинка Марта Костюк, и в российском противостоянии сыграют Варвара Грачева и Анна Блинкова.

Россиянин Даниил Медведев встретится с канадцем Вашеком Поспишилом, Андрей Рублев — с немцем Янником Ханфманом, Карен Хачанов — с австралийцем Александаром Вукичем, Аслан Карацев — с итальянцем Джанлукой Маджером, Роман Сафиуллин — с Ильей Ивашко из Белоруссии.

Турнир пройдет 8–21 февраля.