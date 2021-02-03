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    Сборная России повела в счете в матче с командой Японии на Кубке АТР

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев в матче ATP Cup в двух сетах обыграл японца Есихито Нисиоку — 6:1, 6:3.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

    Таким образом, сборная России повела в матче со счетом 1:0, позднее Даниил Медведев сыграет с Кеем Нисикори. Победа позволит россиянам, выступающим в группе D, выйти в полуфинал турнира.

    Во вторник, 2 февраля, в стартовом матче россияне обыграли сборную Аргентины со счетом 2:1.

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