Сборная России повела в счете в матче с командой Японии на Кубке АТР

Андрей Рублев
globallookpress.com
Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Андрей дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
Таким образом, сборная России повела в матче со счетом 1:0, позднее Даниил Медведев сыграет с Кеем Нисикори. Победа позволит россиянам, выступающим в группе D, выйти в полуфинал турнира.
Во вторник, 2 февраля, в стартовом матче россияне обыграли сборную Аргентины со счетом 2:1.