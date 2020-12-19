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    Женский теннисный сезон начнется 5 января в Абу-Даби

    Теннис WTA Прогнозы на теннис
    Опубликовано расписание турниров WTA на первые семь недель сезона-2021. Расписание появилось на сайте ассоциации.

    Женский теннисный сезон начнется 5 января в Абу-Даби
    Женский теннисный сезон начнется 5 января в Абу-Даби

    Первым турниром года станет WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет с 5 по 13 января. А уже с 10 по 13 января в Дубае пройдет квалификационный турнир к Australian Open-2021.

    С 31 января по 7 февраля в Мельбурне пройдут два турнира WTA. Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля в Мельбурне. На второй неделе турнира там же состоится еще один турнир WTA.

    Турниры в Окленде (Новая Зеландия) и Шеньчжэне (Китай), которыми стартовал сезон 2020 года, были отменены. Отмечается, что они вернутся в календарь 2022 года. 0

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