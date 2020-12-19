Женский теннисный сезон начнется 5 января в Абу-Даби
globallookpress.com
Первым турниром года станет WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдет с 5 по 13 января. А уже с 10 по 13 января в Дубае пройдет квалификационный турнир к Australian Open-2021.
С 31 января по 7 февраля в Мельбурне пройдут два турнира WTA. Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля в Мельбурне. На второй неделе турнира там же состоится еще один турнир WTA.
Турниры в Окленде (Новая Зеландия) и Шеньчжэне (Китай), которыми стартовал сезон 2020 года, были отменены. Отмечается, что они вернутся в календарь 2022 года. 0