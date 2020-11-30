Потапова покинула первую сотню рейтинга WTA

В первой десятке изменений не произошло. На первом месте продолжает идти австралийка Эшли Барти, румынка Симона Халеп — вторая, а японская теннисистка Наоми Осака замыкает тройку лучших.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.
Рейтинг WTA. 30 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4220.
… 33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
94 (93). Варвара Грачёва (Россия) — 798...
101 (100). Анастасия Потапова (Россия) — 759. 0