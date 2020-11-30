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    Потапова покинула первую сотню рейтинга WTA

    Теннис WTA Екатерина Александрова Симона Халеп Наоми Осака Элина Свитолина Маргарита Гаспарян Дарья Касаткина Светлана Кузнецова Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    В обновленном рейтинге WTA от 30 ноября российская теннисистка Анастасия Потапова опустилась на одну строчку и покинула первую сотню, и занимает 101-е место.

    Анастасия Потапова
    Анастасия Потапова

    В первой десятке изменений не произошло. На первом месте продолжает идти австралийка Эшли Барти, румынка Симона Халеп — вторая, а японская теннисистка Наоми Осака замыкает тройку лучших.

    Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, сохранила за собой 33-ю позицию.

    Рейтинг WTA. 30 ноября

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
    3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.
    4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.
    6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
    7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
    8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.
    9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.
    10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 4220.
    … 33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
    36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
    38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630…
    46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...
    60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
    71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 985...
    94 (93). Варвара Грачёва (Россия) — 798...
    101 (100). Анастасия Потапова (Россия) — 759. 0

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