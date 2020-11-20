Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP

Сербский теннисистпробился в полуфинал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.

В своем заключительном матче группового этапа первый номер посева обыграл немца Александр Зверева — 6:3, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Джокович выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 4.

На счету Зверева 12 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 нереализованных брейк-поинта.

Благодаря этой победе Новак занял второе место в группе. В полуфинале он сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Другую полуфинальную пару составили Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. 0