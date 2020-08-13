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    Хачанов подтвердил, что сыграет на US Open

    Теннис Карен Хачанов ATP US OpenКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил, что сыграет на Открытом чемпионате США.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    «Рад подтвердить, что приму участие на турнирах в Цинциннати и US Open. Это решение было непростым, но мы с командой приняли это решение, учитывая все риски.

    Знаю, что COVID-19 еще не прошел, и некоторые страны все еще борются с вирусом. Но я очень рад вернуться к соревнованиям», — написал Хачанов в своем инстаграме.

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    • Напомним, что ранее от участия в US Open отказались Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова (обе Россия), Элина Свитолина (Украина), Эшли Барти (Австралия), Кики Бертенс (Голландия), Стэн Вавринка (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания). Участие в турнире подтвердил Новак Джокович.

    Добавим, что US Open должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Все матчи турнира пройдут без зрителей.

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    I am finally happy to confirm that I will take part in @cincytennis and @usopen. This decision was not easy to make, but together with my team we decided to go with taking in consideration the risks. I know that COVID-19 is not gone yet and some countries are still struggling with the virus. But I am excited to finally come back to competition and playing the game that I love. All my respect to the organisers, ATP and USTA. They are doing everything for tennis to come back! I’m sure it will be a success. See you soon in NY🇺🇸 🎾🎾🎾 Рад сообщить, что сыграю в американском туре на @cincytennis и @USOpen. Это решение мы приняли вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжелая ситуация, но я спустя 5 месяцев возвращаюсь к соревнованиям. Спасибо организаторам турниров, которые делают всё возможное для возвращения тенниса. Уверен, у нас всё получится и всё пройдёт успешно и безопасно! Все мы ужасно соскучились по теннису, так что увидимся в Нью-Йорке😉🇺🇸

    Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

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