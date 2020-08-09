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    Участники US Open должны подписать отказ от претензий за возможное заражение или смерть

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    Обнародовано содержимое документа, который необходимо подписать теннисистам, желающим принять участие в US Open и перенесенном в Нью-Йорк турнире в Цинциннати.

    Рафаэль Надаль не сыграет на US Open
    Рафаэль Надаль не сыграет на US Open

    Фото документа опубликовал на своей страничке в Twitter 17-я ракетка мира в парном разряде Уэсли Коольхоф.

    В нем говорится, что игроки берут на себя ответственность в случае заражения коронавирусом, травмы, болезни или смерти. Это касается игроков и тех, кто будет с ними в контакте.

    Кроме того, теннисисты не смогут предъявить претензии организаторам в случае заражения коронавирусом, даже если это произойдет по их вине.

    В документе так же прописано, что он не имеет срока действия — то есть действует вечно.

    Любые разногласия между игроками и организаторами будет рассматривать арбитраж — процесс будет закрытым, а его решение окончательным. От права подать в суд игроки тоже должны отказаться.

    Аккредитованный ATP тренер Майк Джеймс сообщил, что в случае подписания этого документа игроки не смогут воспользоваться страховкой, которую им предоставляют ATP и WTA.

    US Open должен пройти с 31 августа по 30 сентября. От участия в турнире Большого шлема в этом году уже отказался ряд именитых теннисистов, включая первую ракетку мира Эшли Барти, и второй номер мужского рейтинга Рафаэля Надаля.

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