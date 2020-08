Участники US Open должны подписать отказ от претензий за возможное заражение или смерть

Обнародовано содержимое документа, который необходимо подписать теннисистам, желающим принять участие в US Open и перенесенном в Нью-Йорк турнире в Цинциннати.

Фото документа опубликовал на своей страничке в Twitter 17-я ракетка мира в парном разряде Уэсли Коольхоф.

В нем говорится, что игроки берут на себя ответственность в случае заражения коронавирусом, травмы, болезни или смерти. Это касается игроков и тех, кто будет с ними в контакте.

Кроме того, теннисисты не смогут предъявить претензии организаторам в случае заражения коронавирусом, даже если это произойдет по их вине.

В документе так же прописано, что он не имеет срока действия — то есть действует вечно.

Любые разногласия между игроками и организаторами будет рассматривать арбитраж — процесс будет закрытым, а его решение окончательным. От права подать в суд игроки тоже должны отказаться.

Аккредитованный ATP тренер Майк Джеймс сообщил, что в случае подписания этого документа игроки не смогут воспользоваться страховкой, которую им предоставляют ATP и WTA.

US Open должен пройти с 31 августа по 30 сентября. От участия в турнире Большого шлема в этом году уже отказался ряд именитых теннисистов, включая первую ракетку мира Эшли Барти, и второй номер мужского рейтинга Рафаэля Надаля.

Maybe I should start reading more waivers from now on..

“I voluntarily assume full responsibility for any risk including serious illness or death”

“This is a release of liability and agree that it is valid forever”

Please sign here ________#usopen pic.twitter.com/ptrW8TaE3f