Australian Open. Александрова, Осака и Джокович вышли в третий круг, вылет Кудерметовой

Мужчины

Новак Джокович (Сербия) — Тасума Ито (Япония) — 6:1, 6:4, 6:2

В матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде сербский теннисист Новак Джокович обыграл японца Тасуму Ито — 6:1, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время 32-летний Джокович выполнил 16 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а 31-летний Ито девять раз подал навылет, опустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит с еще одним японцем Йосихито Нисиокой.

Стефанос Циципас (Греция) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — отказ немца

Грек Стефанос Циципас (6) вышел в следующий раунд без борьбы. Его соперник по второму кругу — немец Филипп Кольшрайбер — снялся с соревнований.

Диего Шварцман (Аргентина) — Алехандро Давидович Фокин (Испания) — 6:1, 6:4, 6:2

Дальше идет и аргентинец Диего Шварцман, который взял верх над испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной — 6:1, 6:4, 6:2.

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:1, 7:5

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

В матче первого круга она обыграла сербку Нину Стоянович — 6:1, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Павлюченкова 7 раз подала навылет, взяла 5 геймов на приеме и совершила 18 невынужденных ошибок.

Во втором круге турнира Анастасия сыграет с американкой Тейлор Таунсенд.

Вероника Кудерметова (Россия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:2, 1:6, 1:6

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии.

Россиянка в трех партиях уступила представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо — 6:2, 1:6, 1:6.

Матч продлился чуть более двух часов. Вероника три раза подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

В 1/32 финала Australian Open испанка встретится с эстонской теннисисткой Аннет Контавейт.

Екатерина Александрова (Россия) — Барбора Крейчикова (Сербия) — 6:1, 6:3

Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг Australian Open — 2020. Во втором раунде она уверенно обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 63 минуты. Екатерина дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.

В третьем круге Александрова встретится с ещё одной чешкой, занимающей седьмое место рейтинга WTA, Петрой Квитовой.

Наоми Осака (Япония) — Сайсай Чжэн (Китай) — 6:2. 6:4

Японка Наоми Осака преодолела второй круг Открытого чемпионата Австралии. Действующая чемпионка турнира в двух партиях выиграла у китаянки Сайсай Чжэн.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время 22-летняя Осака дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 25-летняя Сайсай допустила три двойные ошибки и сделала три брейка.

Следующей соперницей Осаки будет либо американка Кори Гауфф, либо румынка Сорана Кирстя.

София Кенин (США) — Энн Ли (США) — 6:1, 6:3

Также в третий круг вышла 14-я сеяная американка София Кенин. Во втором раунде она разгромила соотечественницу Энн Ли — 6:1, 6:3. За место в четвертом круге Кенин поборется с победительницей пары Чжан Шуай (Китай) — Кэти Макнэлли (США).

Эшли Барти (Австралия) — Полона Херцог (Словения) — 6:1, 6:4

Австралийка Эшли Барти тоже пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде первая ракетка мира переиграла словенку Полону Херцог — 6:1, 6:4. Следующей соперницей Барти будет победительница пары Грит Миннен (Бельгия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 29). 0