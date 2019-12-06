В Аделаиде сыграет большая половина теннисисток из топ-20

Первая ракетка мира австралийкавошла в состав участниц турнира в(Австралия), который дебютирует в WTA в 2020 году.

В заявку также включены румынка Симона Халеп и девять других теннисисток из топ-20, включая чешку Петру Квитову и голландку Кики Бертенс, сообщает официальный сайт тура.

Для британки Йоханны Конты этот турнир будет первым с US Open. В Аделаиде также выступят американки София Кенин, Алисон Риск, Слоан Стивенс, Даниэль Коллинз и Винус Уильямс, получившая уайлд-кард.

Соревнования пройдут с 13 по 19 января. Всего в сезоне будет проведено 60 турниров — 55 соревнований WTA, а также 4 турнира «Большого шлема» и олимпийский теннисный турнир в Токио. 0