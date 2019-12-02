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    Медведев сохранил пятую строку в рейтинге АТР

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    В обновленном рейтинге АТР от 2 декабря в первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохраняет испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — швейцарец Роджер Федерер.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой строчке. Его соотечественники Карен Хачанов и Андрей Рублев, соответственно, на 17-м и 23-м месте.

    Рейтинг ATP. 2 декабря

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
    9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
    10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
    … 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
    23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...
    113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
    214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
    254 (254). Павел Котов (Россия) — 184…
    257 (257). Роман Сафиуллин (Россия) — 182…
    259 (259). Евгений Карловский (Россия) — 180…
    273 (274). Теймураз Габашвили (Россия) — 158. 0

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