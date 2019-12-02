Медведев сохранил пятую строку в рейтинге АТР

Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на пятой строчке. Его соотечественники Карен Хачанов и Андрей Рублев, соответственно, на 17-м и 23-м месте.
Рейтинг ATP. 2 декабря
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
… 17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584...
113 (113). Евгений Донской (Россия) — 497…
214 (214). Алексей Ватутин (Россия) — 233…
254 (254). Павел Котов (Россия) — 184…
257 (257). Роман Сафиуллин (Россия) — 182…
259 (259). Евгений Карловский (Россия) — 180…
273 (274). Теймураз Габашвили (Россия) — 158. 0