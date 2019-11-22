ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скандальный флагНеуважительно, неправильно, неблагородно? Мадридисты взбешены поступком Бейла
  • 20:52
    • Роналду вне заявки на матч с «Аталантой»
  • 20:44
    • СМИ: Абрамович отказался от продажи «Челси»
  • 19:43
    • «Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура»
  • 19:29
    • «Ак Барс» одержал пятую побежу подряд
  • 18:58
    • «Тамбов» — «Локомотив»: братья Миранчуки и Эдер — в старте
    Все новости спорта

    Россия гарантировала себе место в финальной части Кубка Дэвиса-2020

    Теннис Кубок Дэвиса
    Выход в полуфинал Кубка Дэвиса гарантировал сборной России участие в финальной стадии Кубка Дэвиса-2020.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    По регламенту соревнований четыре полуфиналиста Кубка Дэвиса избавляются от необходимости проходить квалификацию к следующему розыгрышу турнира.

    Помимо России, в 1/2 финала сыграет сборная Канады. Еще два полуфиналиста определятся сегодня, 22 ноября. В этим минуты сборная Испании играет с командой Аргентины, а теннисисты из Великобритании — с немецкой командой.

    На этой неделе впервые проводится Кубок Дэвиса в обновленном формате. После покупки турнира компанией футболиста «Барселоны» Жерара Пике было принято решение проводить турнир в течение одной недели. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 18/11/2019 в 10:43
    •
  • Прогноз
  • ПСЖ — «Лилль»
  • 1.68
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» прервет победное шествие «Тамбова»?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • ПСЖ продолжит побеждать
  • ПСЖ — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Боруссия» Д не станет громить аутсайдера чемпионата
  • «Боруссия» Д — «Падерборн». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью и Маурисио Почеттино Футбол Как Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день«Шпоры» доверили команду именитому специалисту Вчера в 16:450
  • 18:13
    • СМИ: «Ювентус» может заплатить 20 млн евро за Алексея Миранчука
  • 15:51
    • Воронов занимает третье место после короткой программы в Японии
  • 15:40
    • Хачанов проиграл Джоковичу в матче Кубка Дэвиса
    Жозе Моуринью Футбол Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» пришел на смену успешному Маурисио Почеттино 20/11/2019 в 21:470
  • Экспресс дня

  • «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы
  • 3.20
    •
  • 20:31
    • Моуринью не против отпустить Эриксена в «Ювентус»
  • 20:28
    • «Уфа» сменит клубный цвет
  • 20:20
    • Моуринью ждут 2,3 млн евро за выход в Лигу чемпионов
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • 15:28
    • Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене
  • 15:19
    • Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020
  • 13:43
    • Рублев разгромил Краиновича на Кубке Дэвиса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие