Россия гарантировала себе место в финальной части Кубка Дэвиса-2020

Выход в полуфиналгарантировалучастие в финальной стадии Кубка Дэвиса-2020.

По регламенту соревнований четыре полуфиналиста Кубка Дэвиса избавляются от необходимости проходить квалификацию к следующему розыгрышу турнира.

Помимо России, в 1/2 финала сыграет сборная Канады. Еще два полуфиналиста определятся сегодня, 22 ноября. В этим минуты сборная Испании играет с командой Аргентины, а теннисисты из Великобритании — с немецкой командой.

На этой неделе впервые проводится Кубок Дэвиса в обновленном формате. После покупки турнира компанией футболиста «Барселоны» Жерара Пике было принято решение проводить турнир в течение одной недели. 0