Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля

Россиянинне сумел пробиться в четвертьфинал «Кубка Кремля».

Во втором круге российский теннисист, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира, за полтора часа проиграл сербу Николе Милоевичу (LL) со счётом 5:7, 0:6.

Россиянин 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

На счету Милоевича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал теннисист из Сербии поспорит с победителем матча между белорусом Егором Герасимовым и россиянином Андреем Рублёвым.

Напомним, Милоевич занял место четвёртого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, который принял решение сняться с турнира. 0