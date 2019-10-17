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    Авидзба не смог выйти в 1/4 финала Кубка Кремля

    Кубок Кремля ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Ален Авидзба не сумел пробиться в четвертьфинал «Кубка Кремля».

    Ален Авидзба
    Ален Авидзба

    Во втором круге российский теннисист, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира, за полтора часа проиграл сербу Николе Милоевичу (LL) со счётом 5:7, 0:6.

    Россиянин 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

    На счету Милоевича 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

    За выход в полуфинал теннисист из Сербии поспорит с победителем матча между белорусом Егором Герасимовым и россиянином Андреем Рублёвым.

    Напомним, Милоевич занял место четвёртого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, который принял решение сняться с турнира. 0

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