Кудерметова и Грачева — во втором круге Кубка Кремля

Россиянкауспешно преодолела первый круг К

В первом круге она в двух сетах обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

Еще одна россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:2.

Варвара 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Грачева поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7). 0