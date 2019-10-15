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    Кудерметова и Грачева — во втором круге Кубка Кремля

    Кубок Кремля WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг Кубка Кремля.

    Вероника Кудерметова
    Вероника Кудерметова

    В первом круге она в двух сетах обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

    За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под первым номером.

    Еще одна россиянка Варвара Грачева вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:2.

    Варвара 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

    За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Грачева поспорит с победительницей поединка Анастасия Павлюченкова (Россия) — Мария Саккари (Греция, 7). 0

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