Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Осаке

Российская теннисисткаодержала победу в четвертьфинальном матче турнира в

В двух партиях она обыграла представительницу Японии Мисаки Дои — 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Павлюченковой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Ее соперница отметилась 1 подачей навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 1 из 1.

За выход в финал престижных соревнований россиянка поспорит с представительницей Германии Анжелик Кербер.

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. 0