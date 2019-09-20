Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка, посеянная на турнире в(Южная Корея) под вторым номером, вышла в полуфинал.

Россиянка одолела представительницу США Кристи Эрим Анн, получившую wild card от организаторов, со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Екатерина 22 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с победительницей матча Кирстен Фликенс (Бельгия) — Магда Линетт (Польша, 4).

В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. 0