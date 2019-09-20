ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон Гринвуд«МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев
  • 14:07
    • Форвард «РБ Зальцбург» признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 12:13
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:46
    • Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола
  • 08:28
    • Хадсон-Одои подписал новый контракт с «Челси»
  • 08:15
    • Гончаренко: Молодым надо пройти через такие матчи
    Все новости спорта

    Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле

    WTA Екатерина Александрова
    Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в полуфинал.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    Россиянка одолела представительницу США Кристи Эрим Анн, получившую wild card от организаторов, со счетом 6:7 (0:7), 6:4, 6:4.

    Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

    Екатерина 22 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 250 тыс. Александрова поспорит с победительницей матча Кирстен Фликенс (Бельгия) — Магда Линетт (Польша, 4).

    В 2018 году победительницей турнира в Сеуле стала голландская теннисистка Кики Бертенс. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Смыло новой волной. Серена вновь провалила финал
  • 08/09/2019 в 18:00
    •
  • Прогноз
  • «Уфа» — «Спартак»
  • 1.64
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Локомотив» столкнется с большим сопротивлением
  • «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Продолжит ли «Шальке» побеждать?
  • «Шальке» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-оффРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Байером» Вчера в 02:250
  • 13:26
    • Кокорина 20 сентября могут заявить в РПЛ за «Зенит»
  • 13:54
    • Три игрока «МЮ» пропустят игру с «Вест Хэмом»
  • 13:41
    • УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
    Анхель Ди Мария Футбол Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и МбаппеИгра команды Зидана пока вызывает больше вопросов, чем ответов Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» выход из кризиса?
  • 4.14
    •
  • 13:10
    • Кирьяков: Претензий к ЦСКА меньше, чем к «Краснодару»
  • 12:56
    • «Ливерпулю» интересен молодой форвард ПСВ
  • 12:44
    • Президент UFC: Макгрегор может вернуться в начале следующего года
    Зинедин Зидан Футбол Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в МадридеДоработает ли француз до конца текущего сезона? 18/09/2019 в 20:510
  • 12:28
    • Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
  • 10:58
    • Хачанов: Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса
  • 08:56
    • Дембеле вернулся к тренировкам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие