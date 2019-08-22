Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисисткасыграет против американкив первом раунде Открытого чемпионата США.

Эта встреча станет для титулованных спортсменок первой в рамках данного турнира.

Отметим, что в рамках тура WTA Шарапова играла против Уильямс 23 раза и одержала лишь четыре победы.

Анна Блинкова сыграет с первой сеяной турнира японкой Наоми Осакой. Анастасии Потаповой предстоит встреча с американкой Кори Гауфф.

Анастасия Павлюченкова начнёт турнир матчем с француженкой Полин Пармантье. Наталья Вихлянцева стартует поединком с немкой Юлией Гёргес, а Вероника Кудерметова — с американкой Франческой Ди Лоренцо.

Светлане Кузнецовой в соперники также попалась хозяйка соревнований — американка Кристи Ан. Дарья Касаткина поборется за выход во второй круг с британкой Йоханной Контой (16), Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур.

Российский теннисист Даниил Медведев в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису сыграет с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.

Соперником еще одного россиянина Карена Хачанова в первом круге турнира станет канадец Вашек Поспишил. Андрей Рублев на старте US Open встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, а призовой фонд турнира составит около 57 миллионов долларов. 0