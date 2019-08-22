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    Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

    US Open Мария Шарапова WTA Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев ATP
    Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет против американки Серены Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата США.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Эта встреча станет для титулованных спортсменок первой в рамках данного турнира.

    Отметим, что в рамках тура WTA Шарапова играла против Уильямс 23 раза и одержала лишь четыре победы.

    Анна Блинкова сыграет с первой сеяной турнира японкой Наоми Осакой. Анастасии Потаповой предстоит встреча с американкой Кори Гауфф.

    Анастасия Павлюченкова начнёт турнир матчем с француженкой Полин Пармантье. Наталья Вихлянцева стартует поединком с немкой Юлией Гёргес, а Вероника Кудерметова — с американкой Франческой Ди Лоренцо.

    Светлане Кузнецовой в соперники также попалась хозяйка соревнований — американка Кристи Ан. Дарья Касаткина поборется за выход во второй круг с британкой Йоханной Контой (16), Екатерина Александрова — с австралийкой Самантой Стосур.

    Российский теннисист Даниил Медведев в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису сыграет с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.

    Соперником еще одного россиянина Карена Хачанова в первом круге турнира станет канадец Вашек Поспишил. Андрей Рублев на старте US Open встретится с греком Стефаносом Циципасом.

    Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, а призовой фонд турнира составит около 57 миллионов долларов. 0

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