Медведев поборется за титул в Монреале с Надалем

Российский теннисиствышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале.

В полуфинальном поединке восьмой номер посева обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:1, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Даниил 4 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта из 6. Хачанов 4 раза подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 2.

Благодаря этой победе Медведев обеспечил себе звание первой ракетки России со следующей недели.

В финале россиянин сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который вышел в финал без борьбы. Дело в том, что его соперник по полуфиналу — Гаэль Монфис — отказался выходить на корт, поскольку несколькими часами ранее потратил много сил на победу над испанцем Роберто Баутистой-Агутом — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). 0