Призовой фонд Итогового турнира WTA вырастет вдвое

Призовой фонд, который пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне, cоставит 14 миллионов долларов, cообщается на официальном сайте организации.

Теннисистки сразятся за 14 млн долларов Instagram 1000 Фрибет для всех Забрать!

Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Чемпионка турнира, которая выиграет все матчи соревнования, получит 4,75 миллиона долларов.Победительница турнира, которая выиграет только два из трех матчей на групповом этапе, получит 4,42 млн долларов. Если же чемпионка соревнований одержит только одну победу в группе, она заработает 4,115 млн долларов.

Призовые теннисисток, которые дойдут до полуфиналов, составят от 690 тысяч до 1,3 миллиона долларов. 0