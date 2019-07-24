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    Призовой фонд Итогового турнира WTA вырастет вдвое

    Финал тура WTA WTA
    Призовой фонд Итогового турнира WTA, который пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне, cоставит 14 миллионов долларов, cообщается на официальном сайте организации.

    Теннисистки сразятся за 14 млн долларов
    Теннисистки сразятся за 14 млн долларов

    Это в два раза больше, чем в прошлом году.

    Чемпионка турнира, которая выиграет все матчи соревнования, получит 4,75 миллиона долларов.Победительница турнира, которая выиграет только два из трех матчей на групповом этапе, получит 4,42 млн долларов. Если же чемпионка соревнований одержит только одну победу в группе, она заработает 4,115 млн долларов.

    Призовые теннисисток, которые дойдут до полуфиналов, составят от 690 тысяч до 1,3 миллиона долларов. 0

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