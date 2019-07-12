Уимблдон. Федерер оказался сильнее Надаля, в финале швейцарца ждет Джокович

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В пятницу, 12 июля, главным событием на кортах Уимблдона стала очередная встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Мужчины

Новак Джокович (Сербия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В матче 1/2 финала турнира серб в четырех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Новак сделал девять эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Роберто пять раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

Отметим, что это шестой финал Уимблдона для сербского теннисиста.﻿﻿

В финале Джокович сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в финал Уимблдонского турнира.

В полуфинальном поединке второй номер посева одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 14 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 10.

На счету Надаля 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

Швейцарец дожал соперника с пятого матчбола, отыграв один брейк-поинт на подаче при счете 4:5 в четвертой партии.

Счет в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24:16 в пользу Рафы.

Роджер может завоевать девятый титул на Уимблдоне, если в финале победит серба Новака Джоковича.

Пары. Женщины

Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия/Чехия) — 6:1, 3:6, 6:3

Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Тимя Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) — 7:6 (7:5), 6:4.

Си Сувэй из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова вышли в финал Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде.

В полуфинале третья пара турнира обыграла венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович — 7:6 (7:5), 6:4.

За титул Си Сувэй и Стрыцова поборются с китаянкой Сюй Ифань и канадкой Габриэлой Дабровски.

Напомним, что в одиночном разряде Стрыцова дошла до полуфинала, где уступила американке Серене Уильямс.

Пары. Микст

Елена Остапенко/Роберт Линдстедт (Латвия/Швеция) — Матве Мидделкоп/Ян Чжаосюань (Нидерланды/Китай) — 7:5, 6:2

Латвийская теннисистка Елена Остапенко и швед Роберт Линдстедт пробились в финал Уимблдона в миксте.

В полуфинале они обыграли голландца Матве Мидделкопа и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Латиша Чан/Иван Додиг (Тайвань/Хорватия) — Уэсли Колхоф/Квета Пешке (Нидерланды/Чехия) — 7:5, 6:4

Представительница Тайваня Латиша Чан и хорват Иван Додиг стали финалистами Уимблдона в миксте.

В полуфинале они переиграли голландца Уэсли Колхофа и чешку Квету Пешке со счетом 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте полтора часа.

Соперниками Чан и Додига в финале станут Елена Остапенко из Латвии и швед Роберт Линдстедт. 0