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    Уимблдон. Федерер оказался сильнее Надаля, в финале швейцарца ждет Джокович

    Обзор 11-го соревновательного дня на травяном турнире «Большого шлема»

    Уимблдон ATP WTA Роберто Баутиста-Агут Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль Елена Остапенко Барбора Захлавова-Стрыкова
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    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
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    В пятницу, 12 июля, главным событием на кортах Уимблдона стала очередная встреча Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

    Мужчины

    Новак Джокович (Сербия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

    Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в финал Уимблдона. В матче 1/2 финала турнира серб в четырех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Новак сделал девять эйсов и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Роберто пять раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки.

    Отметим, что это шестой финал Уимблдона для сербского теннисиста.﻿﻿

    В финале Джокович сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

    Роджер Федерер (Швейцария) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4

    Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в финал Уимблдонского турнира.

    В полуфинальном поединке второй номер посева одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 14 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 10.

    На счету Надаля 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

    Швейцарец дожал соперника с пятого матчбола, отыграв один брейк-поинт на подаче при счете 4:5 в четвертой партии.

    Счет в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24:16 в пользу Рафы.

    Роджер может завоевать девятый титул на Уимблдоне, если в финале победит серба Новака Джоковича.

    Пары. Женщины

    Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай) — Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия/Чехия) — 6:1, 3:6, 6:3

    Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Тимя Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) — 7:6 (7:5), 6:4.

    Си Сувэй из Тайваня и чешка Барбора Стрыцова вышли в финал Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде.

    В полуфинале третья пара турнира обыграла венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович — 7:6 (7:5), 6:4.

    За титул Си Сувэй и Стрыцова поборются с китаянкой Сюй Ифань и канадкой Габриэлой Дабровски.

    Напомним, что в одиночном разряде Стрыцова дошла до полуфинала, где уступила американке Серене Уильямс.

    Пары. Микст

    Елена Остапенко/Роберт Линдстедт (Латвия/Швеция) — Матве Мидделкоп/Ян Чжаосюань (Нидерланды/Китай) — 7:5, 6:2

    Латвийская теннисистка Елена Остапенко и швед Роберт Линдстедт пробились в финал Уимблдона в миксте.

    В полуфинале они обыграли голландца Матве Мидделкопа и китаянку Ян Чжаосюань со счетом 7:5, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

    Латиша Чан/Иван Додиг (Тайвань/Хорватия) — Уэсли Колхоф/Квета Пешке (Нидерланды/Чехия) — 7:5, 6:4

    Представительница Тайваня Латиша Чан и хорват Иван Додиг стали финалистами Уимблдона в миксте.

    В полуфинале они переиграли голландца Уэсли Колхофа и чешку Квету Пешке со счетом 7:5, 6:4.

    Теннисисты провели на корте полтора часа.

    Соперниками Чан и Додига в финале станут Елена Остапенко из Латвии и швед Роберт Линдстедт. 0

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