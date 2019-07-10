Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона

Сербский теннисистстал первым полуфиналистом Уимблдона в мужском одиночном разряде.

В поединке 1/4 финала действующий чемпион разгромил бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

В первом сете Гоффен вел с брейком 4:3, после чего в его игре случился сбой, итогом которого стали десять подряд проигранных геймов.

Теннисисты провели на корте два часа. Джокович выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

Джокович в девятый раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или аргентинцем Гидо Пельей. 0