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    Джокович разгромил Гоффена в полуфинале Уимблдона

    Уимблдон ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович стал первым полуфиналистом Уимблдона в мужском одиночном разряде.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    В поединке 1/4 финала действующий чемпион разгромил бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:4, 6:0, 6:2.

    В первом сете Гоффен вел с брейком 4:3, после чего в его игре случился сбой, итогом которого стали десять подряд проигранных геймов.

    Теннисисты провели на корте два часа. Джокович выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 10. На счету Гоффена 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

    Джокович в девятый раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, где сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или аргентинцем Гидо Пельей. 0

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