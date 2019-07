Уимблдон. Победы Халеп и Серены Уильямс, первый полуфинал Свитолиной

Во вторник, 9 июня, на Уимблдоне пройдут четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде.

Женщины

Симона Халеп (Румыния, 7) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6(7:4), 6:1

Румынская теннисистка Симона Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона.

В матче 1/4 финала Халеп в двух сетах обыграла представительницу Китая Чжан Шуай — 7:6, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Экс-первая ракетка мира по ходу встречи записала себе в актив один эйс и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Также она совершила одну двойную ошибку. У ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и один брейк.

В полуфинале Халеп встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Серена Уильямс (США, 11) — Элисон Риске (США) — 6:4, 4:6, 6:3

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона-2019.

В матче 1/4 финала Уильямс в трех сетах обыграла свою соотечественницу Элисон Риске — 6:4, 4:6, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа 3 минуты.

По ходу матча Уильямс выполнила 19 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Риске 1 подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В полуфинале Уильямс сыграет с Барборой Стрыцовой (Чехия).

Serena comes through an almighty test…

Элина Свитолина (Украина, 8) — Каролина Мухова (Чехия) — 7:5, 6:4

Украинка Элина Свитолина впервые в карьеры вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» Уимблдон.

В четвертьфинальном матче украинская теннисистка за полтора часа обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову — 7:5, 6:4.

Свитолина дважды подала навылет, реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

На счету Муховой четыре реализованных брейк-пойнтов, а также одна двойная ошибка.

В полуфинале Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинской теннисистки на турнирах серии Большого шлема.

Ранее Свитолина дважды доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2018 и 2019 годы) и два раза играла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2015, 2017).

Барбора Стрыцова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания, 19) — 7:6(7:5), 6:1

Представительница Чехии Барбора Стрыцова вышла в полуфинал Уимблдонского турнира.

В четвертьфинале чешская теннисистка за час и 38 минут обыграла британку Йоханну Конту — 7:6(7:5), 6:1.

Стрыцова выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Конта 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

В полуфинале Стрыцова сыграет против американки Серены Уильямс​.

