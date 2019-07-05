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    Халеп разобралась с Азаренко на Уимблдоне

    Уимблдон WTA Симона Халеп Виктория Азаренко
    Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Уимблдона.

    Симона Халеп
    Симона Халеп

    В матче третьего круга седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко со счетом 6:3, 6:1.

    Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Халеп 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Азаренко подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и 1 раз взяла подачу соперницы.

    За выход в четвертьфинал Уимблдона Халеп сыграет с победительницей встречи между словенкой Полоной Херцог и 15-летней американкой Кори Гауфф, начавшей соревнования с квалификации. 0

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