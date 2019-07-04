ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Перу покончил с пребыванием Чили на троне Южной АмерикиПеру шокировал Чили и покончил с 44-летним ожиданием финала
  • 22:11
    • Кербер не смогла защитить титул на Уимблдоне
  • 21:54
    • Лапочкин признан лучшим судьей сезона в чемпионате России
  • 21:36
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА
  • 21:06
    • «Краснодар» обыграл «Спартак» и завоевал Кубок Матч Премьер
  • 19:57
    • Российские теннисистки установили национальный антирекорд
    Все новости спорта

    Кербер не смогла защитить титул на Уимблдоне

    Уимблдон Анжелик Кербер
    Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, выбыла из розыгрыша турнира.

    Анжелик Кербер
    Анжелик Кербер

    Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6.

    Поединок продолжался 1 час 57 минут.

    Американка в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. При этом Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Кербер эйсами не отметилась. Немецкая теннисистка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

    В третьем круге Уимблдона Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильность
  • 30/06/2019 в 02:25
    •
  • Прогноз
  • Уганда — Сенегал
  • 1.64
  • Завтра в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Европа» «Сан-Жулию»?
  • «Европа» — «Сан-Жулиа». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
  • Сможет ли «Клифтонвилл» пройти своего четвертого противника в еврокубках?
  • «Клифтонвилл» — «Барри Таун». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Настроится ли «КИ Клаксвик» на игру после крупной победы?
  • «Тре Фиори» — «КИ Клаксвик». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Ростов» Футбол Без паники. Три поражения ЦСКА ничего не значатОбзор СМИ после поражения «армейцев» от «Ростова» на предсезонном турнире в Австрии 00:330
  • 19:15
    • Роббен завершил карьеру
  • 18:50
    • Федерер уверенно переиграл Кларка на Уимблдоне
  • 17:54
    • Испания не пустила Россию в полуфинал Евробаскета
    Бразилия впервые с 2007 года вышла в финал Кубка Америки Футбол Лучшая Бразилия за много летРеакция прессы на матч Бразилия — Аргентина Вчера в 17:400
  • Экспресс дня

  • Что принесут ответки в предвариловке Лиги Европы?
  • 2.76
    •
  • 21:22
    • Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона
  • 17:34
    • Буффон подписал контракт с «Ювентусом»
  • 17:23
    • Адвокат Мамаева собирается подавать на УДО на следующей неделе
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Хачанов, Медведев, Джокович и Свитолина прошли в третий кругОбзор матчей третьего дня Уимблдонского турнира Вчера в 22:360
  • 17:06
    • «Ростов» пожаловался в РФС на оскорбления со стороны «Чайки»
  • 16:19
    • Первое «Эль Класико» сезона 2019/20 пройдет 27 октября
  • 16:03
    • Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    УимблдонATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие