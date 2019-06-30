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    Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

    WTA Екатерина Александрова Серена Уильямс Дарья Касаткина Наоми Осака Каролина Плишкова Анжелик Кербер Петра Квитова Симона Халеп Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова Светлана Кузнецова Мария Шарапова Евгения Родина Вера Звонарева
    Россиянка Екатерина Александрова поднялась с 52-го на 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Екатерина Александрова
    Екатерина Александрова

    Александрова на этой неделе дошла до четвертьфинала турнире в Истбурне. В матче 1/4 финала она проиграла будущей победительнице, чешке Каролине Плишковой.

    В топ-10 женского рейтинга произошло одно изменение — в десятку лучших вошла американка Серена Уильямс.

    Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранившая 30-е место.

    Рейтинг WTA от 30 июня:

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6495 очков,
    2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6377,
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055,
    4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430,
    5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 4805,
    6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4555,
    7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4063,
    8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3868,
    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682,
    10 (11). Серена Уильямс (США) — 3411…
    30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1745…
    45 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1193…
    46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
    59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 994…
    62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929…
    71 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 815…
    73 (73). Евгения Родина (Россия) — 805…
    78 (77). Вера Звонарева (Россия) — 769…
    80 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…
    83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710,
    84 (87). Анна Блинкова (Россия) — 704. 0

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