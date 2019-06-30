Александрова поднялась на семь позиций в рейтинге WTA

Россиянкаподнялась с 52-го на 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Александрова на этой неделе дошла до четвертьфинала турнире в Истбурне. В матче 1/4 финала она проиграла будущей победительнице, чешке Каролине Плишковой.

В топ-10 женского рейтинга произошло одно изменение — в десятку лучших вошла американка Серена Уильямс.

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, сохранившая 30-е место.

Рейтинг WTA от 30 июня:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6495 очков,

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6377,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055,

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5430,

5 (5). Анжелика Кербер (Германия) — 4805,

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4555,

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4063,

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3868,

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3682,

10 (11). Серена Уильямс (США) — 3411…

30 (30). Дарья Касаткина (Россия) — 1745…

45 (52). Екатерина Александрова (Россия) — 1193…

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

59 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 994…

62 (61). Маргарита Гаспарян (Россия) — 929…

71 (71). Анастасия Потапова (Россия) — 815…

73 (73). Евгения Родина (Россия) — 805…

78 (77). Вера Звонарева (Россия) — 769…

80 (80). Мария Шарапова (Россия) — 740…

83 (86). Виталия Дьяченко (Россия) — 710,

84 (87). Анна Блинкова (Россия) — 704. 0