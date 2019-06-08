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    Барти стала победительницей Ролан Гаррос

    Ролан Гаррос WTA
    Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

    Эшли Барти
    Эшли Барти

    В финальном матче Ролан Гаррос Барти обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

    Для победы австралийке понадобилось два сета — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.

    По ходу встречи Барти выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из тринадцати. На счету Вондроушовой — один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

    Для 23-летней Барти эта победа стала первой в карьере на турнирах «Большого шлема». Благодаря триумфу на Ролан Гаррос австралийка впервые поднимется на вторую строчку рейтинга WTA. 0

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