Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисистпотерпел поражение от австрийцав четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не создал ни одного брейк-поинта. На счету Тима 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 8.

За выход в финал австриец поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции благодаря победе над немцем Александром Зверевым.

Первый номер мирового рейтинга обыграл своего соперника в трех сетах — 7:5, 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Джокович 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 11. На счету Зверева 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 8. 0