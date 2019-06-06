ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Бернарду СилваЧемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии
  • 18:26
    • «Рубин» назначил исполняющего обязанностями главного тренера
  • 18:12
    • Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 16:50
    • «Челси» продаст Азара «Реалу» за 130 миллионов фунтов
  • 15:55
    • Прядкин заявил о желании расширить РПЛ до 18-20 клубов
  • 15:40
    • Стали известны предварительные сроки восстановления Неймара
    Все новости спорта

    Хачанов не сумел выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

    Ролан Гаррос ATP Карен Хачанов Новак Джокович 
    Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос».

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Встреча, которая продолжалась 1 час 49 минут, завершилась со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

    Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не создал ни одного брейк-поинта. На счету Тима 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 8.

    За выход в финал австриец поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

    Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции благодаря победе над немцем Александром Зверевым.

    Первый номер мирового рейтинга обыграл своего соперника в трех сетах — 7:5, 6:2, 6:2.

    Продолжительность поединка составила 2 часа 12 минут. Джокович 1 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-поинтов из 11. На счету Зверева 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 8. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки
  • 28/01/2019 в 01:45
    •
  • Прогноз
  • Роджер Федерер — Рафаэль Надаль
  • 1.70
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как голландцы и англичане используют свой атакующий потенциал?
  • Нидерланды — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Остановит ли Голландия победную поступь англичан?
  • Голландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • По силам ли «Сент-Луису» повести в серии с «Бостоном»?
  • «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперникаРоссийский чемпион в начале сентября встретится с американцем Дастином Порье Вчера в 11:580
  • 15:03
    • Определились последние полуфиналистки «Ролан Гаррос»
  • 13:09
    • Большинство клубов РПЛ выступило за увеличение числа участников лиги
  • 08:50
    • Неймар из-за травмы пропустит Кубок Америки
    Массимилиано Аллегри Футбол Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»Кто подошел бы «Челси» в случае ухода Сарри в «Ювентус»? 04/06/2019 в 23:540
  • Экспресс дня

  • Второй полуфинал Лиги наций и старт отбора к ЧМ-2022
  • 4.33
    •
  • 18:57
    • «Фиорентина» сменила владельца
  • 18:42
    • Сломавший челюсть игрок «Бостона» возобновил тренировки
  • 17:05
    • Шикунов покинет «Крылья Советов»
    Уни Эмери Футбол Мал да удал. Три способа для «Арсенала» потратить скромный трансферный бюджетУнаи Эмери будет вынужден усиливать команду без мощных финансовых ресурсов 04/06/2019 в 18:550
  • 16:34
    • Тренер Гараничева назвал провокацией информацию о неподписании контракта
  • 16:18
    • НИУ ВШЭ принял участие в разработке календаря РПЛ
  • 16:12
    • Украина — Сербия: где и когда смотреть онлайн матча отборочного раунда Евро-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие