«Ролан Гаррос». Вылет обидчиц Осаки и Серены Уильямс, Джокович против Штруффа

В понедельник, 3 июня, на «Ролан Гаррос» продолжатся матчи четвертого круга.

Женщины

Мэдисон Киз — Катержина Синякова — 6:2, 6:4

Американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

В поединке четвертого круга 14-я ракетка соревнования обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Киз ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-поинтов. На счету Синяковой, которая в третьем круге победила первую ракетку мира японку Наоми Осаку, 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал Киз поспорит с австралийкой Эшли Барти.

Эшли Барти — Софья Кенин — 6:3, 3:6, 6:0

Австралийка Эшли Барти в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» нанесла поражение американке Софье Кенин — 6:3, 3:6, 6:0.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Барти 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов. На счету Кенин, выбившей из турнира соотечественницу Серену Уильямс, 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

Следующей соперницей Барти станет американка Мэдисон Киз. 0