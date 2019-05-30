Блинкова обыграла Гарсию во втором круге «Ролан Гаррос»

Россиянкапробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» российская теннисистка за час и 56 минут обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 1:6, 6:4, 6:4.

Блинкова дважды подала навылет, реализовала пять брейк-пойтов из десяти, а также совершила четыре двойных ошибки.

На счету ее соперницы четыре эйса, пять реализованных брейк-пойта из 13, а также три двойные ошибки.

В следующем раунде турнира Блинкова встретится с победительницей матча между австралийкой Присциллой Хон и американкой Мэдисон Кис. 0