«Ролан Гаррос». Касаткина и дель Потро преодолели первый раунд

28 мая продолжатся поединке первого круга на «Ролан Гаррос».

Мужчины

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Николас Джарри (Чили) — 3:6, 6:2, 6:1, 6:4

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел во второй раунд «Ролан Гаррос», одолев на первом этапе турнира в четырех партиях чилийца Николаса Джарри — 3:6, 6:2, 6:1, 6:4.

Теннисисты провели на кортеа 2 часа 11 минут. На счету дель Потро 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 12. Джарри отметился 7 подачами навылет, 4 двойными ошибками и 1 брейком.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции аргентинец сыграет с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония) — Маккензи Макдональд (США).

Женщины

Дарья Касаткина (Россия) — Ясмина Паолини (Италия) — 6:2, 6:3

Российская теннисистка Дарья Касаткина (21) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В первом круге она обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Первая ракетка России 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В следующем круге россиянка встретится с победителем пары Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Кирстен Флипкенс (Бельгия). 0