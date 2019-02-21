ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче«Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»
  • 16:54
    • Павлова и Малышко стали чемпионами Европы в одиночной смешанной эстафете
  • 17:10
    • Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии
  • 16:25
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
  • 16:12
    • Хубулов требует от «Кубани» 35 миллионов рублей
  • 14:57
    • «Ростов» арендует защитника «Зенита»
    Все новости спорта

    Касаткина прекратила сотрудничество с тренером

    WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина прекратила сотрудничество с тренером Филиппом Дехасом.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом теннисистка сообщила в своем Instagram.

    «С грустью сообщаю о прекращении работы с Филиппом Дехасом после очень успешного сотрудничества. Должна поблагодарить Филиппа за тот огромный успех, которого я добилась за последние два года. Но после того, как я решила сама взять ответственность за свой теннис, я поняла, что мне нужно делать это самой и взять перерыв в работе с Филиппом. У него есть семья и дети, поэтому понимаю, что данное решение лучшее в сложившейся ситуации, и лучше пойти своими путями.

    Кто знает, что нас ждет в будущем, никогда не говори никогда. Я еще раз хочу поблагодарить Филиппа. Он всегда будет много значить для меня, и желаю ему всего наилучшего. Спасибо за все, тренер. Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце. Буду скучать по вашим песням в машине», — написала Касаткина.

    Отметим, что 21-летняя Касаткина сотрудничала с Дехасом с осени 2017 года. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open — начало года Джоковича и величия Осаки
  • 28/01/2019 в 01:45
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Фенербахче»
  • 1.73
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Зальцбург» против «Брюгге»?
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
  • Сможет ли «Зенит» пройти «Фенербахче»?
  • «Зенит» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Докажет ли «Арсенал» ошибочность прошлого результата?
  • «Арсенал» — «БАТЭ». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марк-Андре тер Стеген Футбол Сборная самых недооцененных игроков Лиги чемпионовОдиннадцать игроков, которые помогли своим командам достичь плей-офф ЛЧ в этом сезоне Вчера в 20:000
  • 14:13
    • Давыдов подписал контракт с клубом ФНЛ
  • 16:38
    • Аленичева беспокоит отсутствие поражений в контрольных матчах
  • 15:57
    • Касаткина прекратила сотрудничество с тренером
    Маурицио Сарри Футбол Спасти Сарри. Четыре простых шага для выхода из кризисаУ Маурицио Сарри все еще есть шансы остаться у руля «Челси» после серии неудач, но надо менять ситуацию Вчера в 18:280
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выбьет ли «Зенит» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 10.11
    •
  • 15:43
    • «Уфа» проиграла испанскому клубу в контрольном матче
  • 15:28
    • СМИ: Чех может начать тренерскую карьеру в «Челси»
  • 15:12
    • ПСЖ расторг контракт с экс-игроком «Локомотива»
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах Футбол Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»Реакция прессы на матч «Лион» — «Барселона» Вчера в 17:180
  • 08:34
    • ЦСКА купил полузащитника у «Васку да Гама»
  • 08:18
    • Криштиану Роналду: У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» — ноль
  • 12:08
    • На матче «Зенита» с «Фенербахче» ожидается около 47 тысяч зрителей
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие