Касаткина прекратила сотрудничество с тренером

Российская теннисисткапрекратила сотрудничество с тренером

Дарья Касаткина twitter.com/WTA_insider 1000 Фрибет для всех Забрать!

Об этом теннисистка сообщила в своем Instagram.

«С грустью сообщаю о прекращении работы с Филиппом Дехасом после очень успешного сотрудничества. Должна поблагодарить Филиппа за тот огромный успех, которого я добилась за последние два года. Но после того, как я решила сама взять ответственность за свой теннис, я поняла, что мне нужно делать это самой и взять перерыв в работе с Филиппом. У него есть семья и дети, поэтому понимаю, что данное решение лучшее в сложившейся ситуации, и лучше пойти своими путями.

Кто знает, что нас ждет в будущем, никогда не говори никогда. Я еще раз хочу поблагодарить Филиппа. Он всегда будет много значить для меня, и желаю ему всего наилучшего. Спасибо за все, тренер. Вы всегда будете занимать особое место в моем сердце. Буду скучать по вашим песням в машине», — написала Касаткина.

Отметим, что 21-летняя Касаткина сотрудничала с Дехасом с осени 2017 года. 0