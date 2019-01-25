Australian Open. Джокович стал вторым финалистом, Стосур и Шуай победили в парном разряде

Мужчины
Новак Джокович (Сербия) — Люка Пуй (Франция) — 6:0, 6:2, 6:2
Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.
В полуфинальном поединке первый номер посева разгромил француза Люку Пуя со счетом 6:0, 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. На счету Джоковича 6 эйсов и 7 реализованных брейк-поинтов из 12. Его соперник отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.
За главный трофей соревнований 31-летний серб поборется с испанцем Рафаэлем Надалем, ранее обыгравшим грека Стефаноса Циципаса.
Для Джоковича победа в Мельбурне может стать седьмой в карьере, Надаль побеждал на Australian Open всего раз.
Джокович и Надаль пересекались на турнирах ATP 52 раза: 27 побед одержал Новак, 25 — Рафа.
Их последняя встреча прошла на Уимблдоне-2018, где серб выиграл 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.
Пары
Саманта Стосур (Австралия)/Чжан Шуай (Китай) — Кристина Младенович (Франция)/Тимя Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:4
Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай выиграли Australian Open в женском парном разряде.
В финале они в двух сетах обыграли Тимю Бабош из Венгрии и Кристину Младенович из Франции — 6:3, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 36 минут. Тимя и Кристина 1 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.
Для Стосур эта победа стала третьей в карьере на турнирах «Большого шлема», Шуай победила впервые. 0