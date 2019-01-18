Australian Open. Федерер и Павлюченкова вышли в четвертый круг

В пятницу, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису пройдут матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Мужчины

Роджер Федерер (Швейцария) — Тейлор Фритц (США) — 6:2, 7:5, 6:2

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open.

В поединке третьего раунда действующий чемпионат турнира переиграл американца Тейлора Фритца со счетом 6:2, 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту. В активе Федерера 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-поинтов из 9. На счету американца 8 эйсов при отсутствии двойных ошибок и брейк-поинтов.

В следующем раунде Федерер встретится с греком Стефаносом Циципасом, получившим 14-й номер посева.

Стефанос Циципас (Греция) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4

Греческий теннисист Стефанос Циципас преодолел третий круг соревнований, обыграв грузина Николоза Басилашвили (19) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

В активе грека 18 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 6.

Далее Циципаса ждет встреча со швейцарцем Роджером Федерером.

Томаш Бердых (Чехия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 5:7, 6:3, 7:5, 6:4

Чешский теннисист Томаш Бердых обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 5:7, 6:3, 7:5, 6:4.

За право выйти в четвертьфинал Бердых поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем или австралийцем Алексом де Минором.

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:0, 6:3

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В поединке третьего раунда россиянка уверенно разобралась с белоруской Александрой Саснович — 6:0, 6:3.

Теннисистки провели на корте один час. Павлюченкова дважды подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 8 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 4 эйса, 18 «виннеров» и 25 неточностей.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с американкой Слоан Стивенс или хорваткой Петрой Мартич.

Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:3, 6:2

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, не смогла пробиться в четвертый круг.

Соболенко потерпела поражение от представительницы США Аманды Анисимовой со счетом 3:6, 2:6.

Арина трижды подала навылет, активно выиграла 12 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 4 эйса, 21 «виннер» и 9 неточностей.

За выход в четвертьфинал Анисимова поспорит с чешкой Петрой Квитовой или швейцаркой Белиндой Бенчич.

Эшли Барти (Австралия) — Мария Саккари (Греция) — 7:5, 6:1

Австралийка Эшли Барти пробилась в четвертый круг Australian Open, обыграв гречанку Марию Саккари — 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. В активе Эшли 14 подач навылет и 4 брейк-поинта из 10. На счету ее соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк-поинт из 3.

Следующей соперницей Барти станет россиянка Мария Шарапова или датчанка Каролин Возняцки. 0