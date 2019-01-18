ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Australian Open. Федерер и Павлюченкова вышли в четвертый круг

    Обзор матчей пятого соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии

    Australian Open ATP Роджер Федерер Томаш Бердых WTA Анастасия Павлюченкова
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй» — «Торонто»НХЛ. Две передачи Зайцева помогли «Торонто» победить, «Анахайм» прервал серию неудач Анастасия ПавлюченковаAustralian Open. Федерер и Павлюченкова вышли в четвертый круг Валерий КарпинПланы на зиму: «Ростов»
  • 08:40
    • «Лейкерс» в овертайме одолели «Оклахому», «Торонто» обыграл «Финикс»
  • 08:08
    • Федерер вышел в четвертый круг Australian Open
  • 08:03
    • Павлюченкова разгромила Саснович на Australian Open
  • 01:29
    • «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
  • 21:47
    • Шайба Дацюка помогла СКА победить «Динамо»
  • 21:01
    • Маркизио и Паредес попали в сферу интересов ПСЖ
  • 20:38
    • Нифонтова — первая женщина, прошедшая «Дакар» в зачете Original by Motul
    Все новости спорта
    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    В пятницу, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису пройдут матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Мужчины

    Роджер Федерер (Швейцария) — Тейлор Фритц (США) — 6:2, 7:5, 6:2

    Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open.

    В поединке третьего раунда действующий чемпионат турнира переиграл американца Тейлора Фритца со счетом 6:2, 7:5, 6:2.

    Продолжительность встречи составила 1 час и 31 минуту. В активе Федерера 10 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-поинтов из 9. На счету американца 8 эйсов при отсутствии двойных ошибок и брейк-поинтов.

    В следующем раунде Федерер встретится с греком Стефаносом Циципасом, получившим 14-й номер посева.

    Стефанос Циципас (Греция) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4

    Греческий теннисист Стефанос Циципас преодолел третий круг соревнований, обыграв грузина Николоза Басилашвили (19) — 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

    В активе грека 18 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-поинта из 6.

    Далее Циципаса ждет встреча со швейцарцем Роджером Федерером.

    Томаш Бердых (Чехия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 5:7, 6:3, 7:5, 6:4

    Чешский теннисист Томаш Бердых обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 5:7, 6:3, 7:5, 6:4.

    За право выйти в четвертьфинал Бердых поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем или австралийцем Алексом де Минором.

    Женщины

    Анастасия Павлюченкова (Россия) — Александра Саснович (Белоруссия) — 6:0, 6:3

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    В поединке третьего раунда россиянка уверенно разобралась с белоруской Александрой Саснович — 6:0, 6:3.

    Теннисистки провели на корте один час. Павлюченкова дважды подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 8 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 4 эйса, 18 «виннеров» и 25 неточностей.

    За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с американкой Слоан Стивенс или хорваткой Петрой Мартич.

    Аманда Анисимова (США) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:3, 6:2

    Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, не смогла пробиться в четвертый круг.

    Соболенко потерпела поражение от представительницы США Аманды Анисимовой со счетом 3:6, 2:6.

    Арина трижды подала навылет, активно выиграла 12 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы 4 эйса, 21 «виннер» и 9 неточностей.

    За выход в четвертьфинал Анисимова поспорит с чешкой Петрой Квитовой или швейцаркой Белиндой Бенчич.

    Эшли Барти (Австралия) — Мария Саккари (Греция) — 7:5, 6:1

    Австралийка Эшли Барти пробилась в четвертый круг Australian Open, обыграв гречанку Марию Саккари — 7:5, 6:1.

    Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. В активе Эшли 14 подач навылет и 4 брейк-поинта из 10. На счету ее соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк-поинт из 3.

    Следующей соперницей Барти станет россиянка Мария Шарапова или датчанка Каролин Возняцки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 году
  • 12/01/2019 в 12:26
    •
  • Прогноз
  • «Хоффенхайм» — «Бавария»
  • 1.74
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Леандро Паредес
  • Трансферный дайджест. 8-14 января
    • 20:27 14/01/2019     Гарет Бейл
  • Худшие в современной истории. «Реал» переживает ужасный период
    • 13:34 12/01/2019     Гарри Кейн
  • «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?
    • 18:55 16/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Марсело Бьелса Футбол Объяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандалаАргентинский специалист при помощи своих агентов шпионил за соперниками Вчера в 16:150
  • 19:59
    • Николаев третий раз подряд выиграл «Дакар» среди грузовиков
  • 19:50
    • Мугуруса обыграла Конту на Australian Open
  • 19:28
    • «Барыс» обыграл «Салават» и обеспечил себе место в плей-офф
    Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом» Футбол Доминирование «Ювентуса» только усиливаетсяРеакция прессы на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» Вчера в 20:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Барса» в 1/4 финала Кубка Короля?
  • 5.00
    •
  • 22:53
    • «Магнитка» на выезде переиграла рижское «Динамо»
  • 22:32
    • 20 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть «Баварию»
  • 22:21
    • «Авангард» на выезде одолел «Сочи»
    Евгений Донской Теннис Australian Open. Джокович и Медведев — в третьем круге, Донской и Потапова покинули турнирРезультаты матчей четвертого дня соревнований на Открытом чемпионате Австралии 17 января Вчера в 16:480
  • 18:53
    • «Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании
  • 17:48
    • Кузьмина — победительница спринта в Рупольдинге
  • 17:34
    • «Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Спортинга»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие