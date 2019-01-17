Кудерметова вышла во второй круг парного Australian Open-2019

Российская теннисисткав паре с американскойвышла во второй круг Australian Open в парнорм разряде.

На старте соревнований они обыграли швейцарку Белинду Бенчич и хорватку Донну Векич со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. Вероника и Сабрина трижды подали навылет и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса и 1 брейк.

За выход в третий круг Кудерметова и Сантамария поспорят с победительницами матча Элисе Мертенс (Бельгия)/Арина Соболенко (Беларусь) — Беттани Маттек-Сэндс (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

В другом матч россиянка Евгения Родина и представительница Таиланда Луксика Кумкхум проиграли австралийкам Элисон Бэй и Зои Хивз — 6:2, 3:6, 4:6.

В следующем круге представительницы Австралии сыграют с парой Нао Хибино (Япония)/ Дезире Кравчик (США). 0