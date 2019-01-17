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    Винус Уильямс и Халеп сыграют в третьем раунде АО

    Australian Open WTA Симона Халеп Винус Уильямс
    Американсканская теннисистка Винус Уильямс во втором круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах обыграла француженку Ализе Корне — 6:3, 4:6, 6:0.

    Симона Халеп
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    Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 27 виннеров и 30 неточностей.

    В третьем круге соревнований Уильямс встретится с румынкой Симоной Халеп, обыгравшей на аналогичной стадии американку Софью Кенин со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, активно выиграла 33 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 32 виннера и 47 неточностей.

    Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. 0

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