Винус Уильямс и Халеп сыграют в третьем раунде АО

Американсканская теннисисткаво втором круге Открытого чемпионата Австралии в трех сетах обыграла француженку— 6:3, 4:6, 6:0.

Симона Халеп twitter.com/AustralianOpen 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы ни одного эйса, 27 виннеров и 30 неточностей.

В третьем круге соревнований Уильямс встретится с румынкой Симоной Халеп, обыгравшей на аналогичной стадии американку Софью Кенин со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Первая ракетка мира 9 раз подала навылет, активно выиграла 33 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 32 виннера и 47 неточностей.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. 0