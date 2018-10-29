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    Все новости спорта

    Медведев поднялся на 17 место в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

    ATP Карен Хачанов Рафаэль Надаль Новак Джокович  Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Марин Чилич Григор Димитров Джон Изнер Андрей Рублёв Евгений Донской
    Россиянин Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место в рейтинге АТР, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Медведев после данных изменений стал первой ракеткой России. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнире в Базеле, где проиграл Роджеру Федереру.

    Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся на 18-ю позицию.

    В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.

    Рейтинг ATP. 29 октября

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460.
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5115.
    6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230.
    7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
    8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
    9 (9). Джон Иснер (США) — 3425.
    10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3335.
    … 17 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1977.
    18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1845...
    76 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 725...
    100 (99). Евгений Донской (Россия) — 583. 0

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