Медведев поднялся на 17 место в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

Медведев после данных изменений стал первой ракеткой России. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнире в Базеле, где проиграл Роджеру Федереру.
Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся на 18-ю позицию.
В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.
Рейтинг ATP. 29 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5115.
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3425.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3335.
… 17 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1977.
18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1845...
76 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 725...
100 (99). Евгений Донской (Россия) — 583. 0