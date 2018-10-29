Медведев поднялся на 17 место в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

Россиянинподнялся с 20-го на 17-е место в рейтинге АТР, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Медведев после данных изменений стал первой ракеткой России. На прошедшей неделе он дошел до полуфинала турнире в Базеле, где проиграл Роджеру Федереру.

Еще один россиянин Карен Хачанов поднялся на 18-ю позицию.

В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.

Рейтинг ATP. 29 октября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260.

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5115.

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230.

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.

9 (9). Джон Иснер (США) — 3425.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3335.

… 17 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1977.

18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1845...

76 (76). Андрей Рублёв (Россия) — 725...

100 (99). Евгений Донской (Россия) — 583. 0