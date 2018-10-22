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    Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР

    ATP Рафаэль Надаль Новак Джокович  Роджер Федерер Хуан Мартин дель Потро Марин Чилич Кевин Андерсон Джон Изнер Григор Димитров Карен Хачанов Даниил Медведев Андрей Рублёв Евгений Донской
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов
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    Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль, за которым идут серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро.

    Россиянин Карен Хачанов поднялся на 19-е место после завоевания титула на Кубке Кремля.

    Другой представитель России Даниил Медведев, уступивший Хачанову в Кубка Кремля, поднялся с 21-й на 20-ю строчку. Оба российских теннисиста впервые достигли топ-20 рейтинга.

    Рейтинг ATP от 22 октября:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,
    2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445,
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,
    4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5760,
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025,
    6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185,
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,
    8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730,
    9 (10). Джон Изнер (США) — 3380,
    10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3335...
    19 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1845,
    20 (21). Даниил Медведев (Россия) — 1842...
    76 (78). Андрей Рублев (Россия) — 715...
    99 (105). Евгений Донской (Россия) — 583. 0

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