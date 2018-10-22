Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира.

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Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль, за которым идут серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 19-е место после завоевания титула на Кубке Кремля.

Другой представитель России Даниил Медведев, уступивший Хачанову в Кубка Кремля, поднялся с 21-й на 20-ю строчку. Оба российских теннисиста впервые достигли топ-20 рейтинга.

Рейтинг ATP от 22 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5760,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3730,

9 (10). Джон Изнер (США) — 3380,

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3335...

19 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1845,

20 (21). Даниил Медведев (Россия) — 1842...

76 (78). Андрей Рублев (Россия) — 715...

99 (105). Евгений Донской (Россия) — 583. 0