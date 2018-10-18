Донской не сумел выйти в четвертьфинал Кубка Кремля

Россиянинпотерпел поражение во втором круге Кубка Кремля в Москве.

В матче второго раунда Донской в двух сетах уступил сербскому теннисисту Филипу Краиновичу, который посеян на турнире под четвертым номером — 5:7, 4:6.

Соперники провели на корте 1 час и 36 минут. По ходу матч Донской выполнил 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Краиновича — 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В четвертьфинале Краинович встретится с итальянским теннисистом Андреасом Сеппи. 0